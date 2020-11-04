Huawei Mate 40 Pro AnTuTu Puanı Yakıyor: İşte Ekim Ayının En İyi Telefonları

Huawei Mate 40 Pro performans testi sonucu paylaşıldı. AnTuTu, en iyi performans gösteren amiral gemisi ve orta seviye akıllı telefonların listesini yayınladı. Listede 10 cihaz bulunuyor ve Huawei Mate 40 Pro ilk sırada yer alıyor. İşte Huawei Mate 40 Pro AnTuTu puanı.

Huawei Mate 40 Pro AnTuTu Puanı Kaç? Ekim Ayının En İyi Telefonları Android

Huawei Mate 40 Pro, Ekim ayının en performaslı akıllı telefonu oldu ve AnTuTu puanı 685339 olarak açıklandı. Performansı en iyi akıllı telefonlar listesinin ikinci sırasında iQOO 5 Pro modeli bulunuyor. Bu cihazı iQOO 5 takip ediyor ve arkasından Vivo X50 Pro+ geliyor.

Hemen aşağıda yer alan görselden Ekim ayının en performanslı akıllı telefonlarına göz atabilirsiniz.

Sizler Ekim ayının en iyi Android akıllı telefonları listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Huawei Mate 40 Pro Özellikleri

Mate 40 Pro güçlü özellikleri ve eşsiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 6.76 OLED ekrana sahip olan cihaz 1.344 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip. Cihaz IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor.

Mate 40 Pro'nun arka tarafında 50 MP ana + 20MP ultra geniş açı + 12MP telefoto olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Mate 40 Pro'nun ön kısmında bir adet derinlik sensörü ile birleştirilmiş 13MP kamera sensörü bulunmakta.

Gücünü Kirin 9000 işlemciden alan Mate 40 Pro, grafik tarafında ise Mali-G78 GPU’dan destek almakta. 12 GB RAM ile gelen Mate 40 Pro, 256 GB dahili depolama alanına sahip.