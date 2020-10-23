Huawei Mate 40 Pro DxOMark Puanı Belli Oldu: Mekanın Yeni Sahibi

Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate 40 Pro, DxOMark tarafından test edildi. Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı açıklandı. İşte Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı.

Huawei Mate 40 Pro DxOMark Puanı

Huawei Mate 40 Pro, DxOMark'tan toplamda 136 puan alarak listenin en başında kendine yer bulmayı başardı. Fotoğraf tarafında 140 puan alan akıllı telefon video tarafında ise 116 puan aldı. Mate 40 Pro, şu anda piyasada bulunan en iyi mobil fotoğraf ve videografi cihazı olarak derecelendirildi.

Mate 40 Pro ile dışarıda çekilen videoya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mate 40 Pro'nun arka tarafında 50 MP Ultra Vision Kamera (Geniş Açı, f / 1.9 diyafram), 20 MP Sinema Kamerası (Ultra Geniş Açı, f / 1.8 diyafram), 12 MP Telefoto Kamera (f / 3.4 diyafram, OIS), AF desteği olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Mate 40 Pro'nun ön kısmında bir adet derinlik sensörü ile birleştirilmiş 13MP kamera sensörü bulunmakta. Huawei Mate 40 Pro, 7x optik zoom yapabilme yeteneğine sahip.

Huawei Mate 40 Pro Özellikleri

Ekran: 6.76 OLED

Kamera: 50 MP Ultra Vision Kamera (Geniş Açı, f / 1.9 diyafram), 20 MP Sinema Kamerası (Ultra Geniş Açı, f / 1.8 diyafram), 12 MP Telefoto Kamera (f / 3.4 diyafram, OIS), AF desteği

Ön Kamera:13 MP Ultra Vision Selfie Kamerası (Geniş Açı, f / 2,4), 3D Derinlik Algılama Kamerası

İşlemci: Kirin 9000

Ram: 8GB

Depolama: 128GB

Pil: 4400 mAh

Huawei, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada Mate 40 Pro'nun fiyatının 1.199 euro olduğunu açıkladı. 1.199 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 11.289 TL'ye tekabül ediyor.