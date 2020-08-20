Huawei Mate 40 Pro Ekran Camı Sızdırıldı! İşte Mate 40 Pro Özellikleri

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Huawei Mate 40 Pro ekran camı sızdırldı. İşte Mate 40 Pro özellikleri ve ekran camı.

Huawei Mate 40 Pro Özellikleri Neler?

Mate 40 Pro'nun ekran camının P40 Pro'ya kıyasla boyut olarak küçüldüğünü gösteren bir görüntü sızdırıldı. Sızdırılan görüntüden ekranın Mate 30 Pro'daki gibi kavisli tasarımını koruyacağı görülebilmekte.

Mate 40 Pro'nun 5nm'lik Kirin 1000 işlemciden güç alması bekleniyor. Akıllı telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneğine sahip olabilir.

Sızıntılara göre, Huawei Mate 40 Pro'da periskop lens ve ToF sensörü ile birleştirilen 50 MP'lik kamera sensörü ve 80 MP ultra geniş açı kamera sensörü yer alacak. Huawei Mate 40 serisinin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

Tanıtım tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuor. Mate 40 Pro hakkındaki düşüncelerinizi yorumlardan paylaşmayı unutmayın!