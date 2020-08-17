Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 40 Pro fiyatı sızdırıldı. İşte Huawei Mate 40 Pro fiyatı hakkında gelen iddia.

Huawei Mate 40 Pro Fiyatı

İddialara göre, Huawei Mate 40 serisi 3 modelden oluşacak. Bu modeller şu şekilde olacak: Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus. Kirin 9000 yonga setinden güç alacağı konuşulan Huawei Mate 40 Pro'da periskop lens ve ToF sensörü ile birleştirilen 50 MP'lik kamera sensörü ve 80 MP ultra geniş açı kamera sensörü yer alacak.

Mate 40 Pro, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneğine sahip olacak. Cihazın tahmini fiyatı Twitter'da bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Sızıntılara göre, Huawei Mate 40 Pro'nun 128 GB dahili depolama alanına sahip olan modeli 5,999 yuan (863 ABD Doları), 256 GB'lık modeli ise 6,499 yuan (935 ABD Doları) ve son olarak 512 GB'lık varyantı da 7,399 yuan (1,065 ABD Doları) olabilir.

Huawei Mate Pro'nun 128 GB'lık modelinin fiyatı olan 863 ABD Doları şu anki kur ile vergiler hariç 6.359 TL'ye denk gelmekte.

Mate 40 pro prices in Yuan (alleged)

128gt: 5999 yuan

256gt: 6499 yuan

512gt: 7399 yuan — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 14, 2020

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