Huawei Mate 40 Pro'nun Kamerası Patent Başvurusunda Ortaya Çıktı

Huawei Mate 40 Pro'nun kaç adet arka kamera sensörüne sahip olacağı belli oldu. Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli için çalışmalarına başladı. Gelin hep beraber Huawei Mate 40 Pro nasıl olacak yakından bakalım.

Huawei Mate 40 Pro Nasıl Olacak?

Huawei tarafından yapılan patent başvurusunda Mate 40 Pro'nun arka kameralarının nasıl görünceği ortaya çıktı. 91Mobiles, Huawei Mate 40 Pro'nun arka kamera sensörlerinin kurulumunun nasıl olacağını sızdırdı. Huawei Mate 40 Pro, dörtlü kamera kuruluma sahip olacak. Akıllı telefonun arka kamera tasarımı geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 30 Pro'yu anımsatmakta.

2020 yılının 4. çeyreğinde tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 Pro, toplam 8 kamera sensörüne sahip olabilir.Cihazın arka tarafında 5 kamera sensörünün olacağı iddiaları bulunmakta. Huawei'nin Alman patent ajansına sunduğu resimlere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Paten başvurusu yapılan cihazın Mate 40 Pro olduğuna kesin gözüyle bakılmakta. Huawei Mate 40 Pro'nun hangi yonha setinden güç alacağı ve kaç GB RAM'e sahip olacağı gibi teknik bilgiler henüz sızdırılmadı. Cihazın teknik özelliklerinin ilerleyen günlerde sızdırılması beklenmekte.

Huawei Mate 40 Pro'nun arka kamera tasarımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihazın arka kamera tasarımı nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!