Huawei Mate 40 Pro Özellikleri Sızdırıldı: Bomba!

Huawei Mate 40 Pro özellikleri nasıl olacak? 22 Ekim'de tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Huawei Mate 40 Pro özellikleri hakkında sızıntılar geliyor. Son sızıntılara göre akıllı telefon özellikleri ile epey dikkat çekecek.

Huawei Mate 40 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın ekranı serinin en büyüğü olan 6.76 inç boyutunda olacak. Yenileme hızı hakkında herhangi bir bilgi şu an için bulunmuyor. Cihazın arkasında 5x optik yakınlaştırmalı klasik bir 12 MP telefoto kamera bulunacak.

Ana kamera 50MP sensöre ve f / 1.9 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye sahip bir lense sahip olacak. 8K video kaydedecek olan cihazda daha iyi renk oluşturma için hem çift tonlu LED flaş hem de ortam ışığı renk sensörüne yer alacak. Üçüncü kamera, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 20MP ultra geniş bir modül olacak.

Ön kısımda ise iki adet kamera sensör olacak. Bunlardan bir tanesi derinlik bir tanesi ise 13 MP olacak. Bu bilgilerin sadece sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Resmi bilgiler tanıtımda açıklanacak. Huawei Mate 40 Pro, Kirin 9000'den güç alacak.

Huawei'nin Avrupa için 8GB RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama alanına sahip bir sürüm planladığı bildiriliyor. Çin versiyonu 12GB RAM'e kadar çıkacak. 65 Watt hızlı şarj teknolojisini üzerinde barındıracak olan Huawei Mate 40 Pro, 4,400mAh bataryadan beslenecek.

Huawei Mate 40 Pro'da Google servisleri malesef yer almayacak. Ancak Huawei'nin AppGallery isimli kendi uygulama mağazasında neredeyse çoğu uygulama yer alıyor. Böylece uygulama tarafında sorun kalmamış oluyor.

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