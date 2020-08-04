Huawei Mate 40 Pro Render Görselleri Ortaya Çıktı: İşte Huawei Mate 40 Pro Tasarımı

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazlar hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Huawei Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı. İşte Huawei Mate 40 Pro tasarımı.

Huawei Mate 40 Pro Tasarımı

Merakla beklenen Huawei Mate 40 Pro render görselleri sızdırıldı. Huawei Mate 40 Pro, kavisli bir ekranla geliyor. Cihazın ön kısmında iki adet kamera sensörünün olacağı sızdırılan görsellerden görülebilmekte. Ancak bu sensörler hakkında herhangi bir detay mevcut değil.

Akıllı telefonun sağ tarafında iki adet fiziksel tuş bulunacak. Bu tuşlar ile ses açma / kapatma ile güç tuşu olacak. Bildiğiniz üzere Mate 30 Pro'da fiziksel ses açma / kapatma tuşu bulunmamakta. Ses dokunmatik olarak açılmakta. Huawei'nin Mate 40 Pro'da neden yeniden fiziksel tuşa geçiş yaptığı bilinmiyor.

Hemen aşağıda yer alan videodan Huawei Mate 40 Pro tasarımı hakkında detaylara bakabilirsiniz.

Huawei Mate 40 serisinin, 5nm çip kullanan dünyanın ilk Android akıllı telefonu olması bekleniyor. Yeni Mate serisi Android 11 işletim sistemi ve EMUI 11 arayüzü ile gelebilir. Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'da Google servisleri yer almayacak.

Akıllı telefonun işlemcisinin Kirin 1000 olacağı da yine konuşulanlar arasında yer almakta. Sizler Huawei Mate 40 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!