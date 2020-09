Huawei Mate 40 Satış Tarihi Hakkında İlginç İddia

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Cihazlar hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez ise Huawei Mate 40 satış tarihi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Evan Blass Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Görünüşe göre, Huawei Mate 40 serisini bekliyorsanız, gelecek yıla kadar elinize alamayacaksınız." cümlelerine yer verdi. Evan Blass tarafından yapılan paylaşıma göre Mate 40 serisi gelecek yıl satışa sunulacak.

Sounds like, if you're waiting on the Huawei Mate40 series, you won't be able to get your hands on one until next year...