Huawei Mate 40 Satış Tarihi Hakkında İlginç İddia

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Cihazlar hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez ise Huawei Mate 40 satış tarihi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Huawei Mate 40 Satış Tarihi İddiası Şaşırttı

Evan Blass Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Görünüşe göre, Huawei Mate 40 serisini bekliyorsanız, gelecek yıla kadar elinize alamayacaksınız." cümlelerine yer verdi. Evan Blass tarafından yapılan paylaşıma göre Mate 40 serisi gelecek yıl satışa sunulacak.

Sounds like, if you're waiting on the Huawei Mate40 series, you won't be able to get your hands on one until next year... — Evan Blass (@evleaks) September 13, 2020

Huawei Mate 40 serisinin bu yıl içerisinde tanıtılacağı ancak 2021 yılında satışa sunulacağı söylenmekte.

Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerinde de iki ön kamera sensörünün olacağı konuşuluyor. Bunların Sony IMX588 ve bir ToF sensörü olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer almakta. Mate 40 Pro'nun 5nm'lik Kirin 1000 işlemciden güç alması bekleniyor.

Akıllı telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneğine sahip olabilir. Tanıtım tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Sizler Mate 40 serisi satış tarihi iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Mate 40 serisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlardan paylaşmayı unutmayın!