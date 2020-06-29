Huawei Mate 40 Serisi 90Hz Ekrana Sahip Olabilir

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei Mate 40 serisi 90Hz ekran yenileme hızı ile gelebilir. Huawei Mate 40 serisi hakkında gelen son sızıntıları bir araya getirdik.

Huawei Mate 40 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei'nin Ekim ayında Mate 40 serisini piyasaya süreceği söylenmekte. Aynı etkinlikte HarmonyOS işletim sistemine sahip Mate Watch modelinin de piyasaya sürülmesi beklenmekte.

RODENT950 kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısı Mate 40 serisinin ekranı hakkında bir paylaşımda bulundu. Mate 40 serisi P40 Pro'daki ekranın bir benzerine sahip olabilir. Daha önce gelen sızıntılarda Mate 40 serisinde 120Hz ekran bulunacağı söyleniyordu. Ancak son gelen sızıntıda cihazın 90Hz ekran ile geleceği konuşulmakta.

The Mate 40 series continues the P40 series display specs aka strange resolution + 90Hz. pic.twitter.com/rBbesCwcp1 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 26, 2020

Huawei Mate 40 serisinin, 5nm çip kullanan dünyanın ilk Android akıllı telefonu olması bekleniyor. Yeni Mate serisi Android 11 işletim sistemi ve EMUI 11 arayüzü ile gelebilir. Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'da Google servisleri yer almayacak. Akıllı telefonun işlemcisinin Kirin 1000 olacağı da yine konuşulanlar arasında yer almakta.

Sizler Huawei Mate 40 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!