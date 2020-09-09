Huawei'nin çok yakında tanıtacağı Mate 40 serisi hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Huawei Mate 40 serisi ön kamera özellikleri sızdırıldı. İşte Huawei Mate 40 serisi ön kamera özellikleri.

Huawei Mate 40 Serisi Ön Kamera Özellikleri

Gizmochina'nın aktardığı habere göre, Huawei Mate 40 serisi üç cihazdan oluşacak. Bunlar Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ olacak. Mate 40'ın ön tarafında tek bir kamera olacağı söylenmekte.

Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerinde de iki ön kamera sensörünün olacağı konuşuluyor. Bunların Sony IMX588 ve bir ToF sensörü olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer almakta.

Mate 40 Pro'nun 5nm'lik Kirin 1000 işlemciden güç alması bekleniyor. Akıllı telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneğine sahip olabilir. Tanıtım tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Sizler cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Mate 40 serisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlardan paylaşmayı unutmayın!