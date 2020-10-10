Huawei Mate 40 Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Resmi Açıklama

Çok sayıda söylenti ve sızıntıyla birlikte teknoloji gündemini meşgul eden Huawei Mate 40 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Huawei Mate 40 ne zaman tanıtılacak? Huawei Mate 40 teknik özellikleri neler sunuyor?

Huawei Mate 40 Serisi Tanıtım Tarihi

Bir süredir devam eden sızıntılar sonucundan en nihayetinde Huawei Mate 40 tanıtım tarihi açıklandı. Huawei Mate 40 serisi Türkiya saati ile 22 Ekim 15.00'de dijital olarak duyurulacak. 30 Ekim tarihine kadar Çin'de ön satışlara başlamayı planlayan Huawei Mate 40 modellerinin birkaç hafta içerisinde globale yayılması muhtemel.

Huawei Mate serisi, tıpkı iPhone 12 modelleri gibi aylardır amiral gemisi pazarındaki bekleyişini sürdüyor. Apple'a benzer şekilde, Çinli telekom devi Huawei'nin dört farklı Mate 40 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor ve bunlar her kullanıcıya hitap edecek şekilde geliştirildi.

Huawei Mate40, Huawei Mate40 Pro, Huawei Mate40 Pro+ ve Huawei Porshe Design Mate40 RS modelleriyle yerini alacak olan Çinli üreticinin, P40 Pro serisi ile benzer bir ekran tasarımını benimsediği düşünülüyor.

Çin'de ortaya çıkan bir sertifikada, Mate 40 serisi telefonların 66W hızlı şarjı destekleyeceği gözlemlenmişti. Tasarım söz konusu olduğunda, kavisli paneller ve arkada yuvarlak bir kamera modülü beklediğimizi söyleyebiliriz.

Mate 40 Pro'nun neler sunabileceğini görmekten heyecan duyuyor olsak da, cihazlarda resmi olarak Google hizmetlerinin olmayacağını hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca Huawei'nin ABD yasağı, şirketin işlemci üretmesini engellediğinden dolayı Huawei'nin Kirin yonga setine sahip son akıllı telefonu olacağını biliyoruz.

Dijital olarak düzenlenecek lansmanı Huawei'nin YouTube, Facebook ve Twitter'daki hesaplarından izleyebileceğini söyleyelim. Peki ya siz yeni Huawei Mate 40 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz?