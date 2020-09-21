Huawei Mate 40 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı: Mate 40 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Mate 40 ne zaman tanıtılacak? Huawei Mate 40 tanıtım tarihi tüketiciler tarafından merak ediliyor. İşte Huawei Mate 40 tanıtım tarihi hakkında gelen iddia.

Huawei Mate 40 Tanıtım Tarihi: Huawei Mate 40 Ne Zaman Tanıtılacak?

Gizmochina'nın aktardığı habere göre, gelen bilgiler Huawei Mate 40 serisi Ekim ayının ortalarına doğru tanıtılacağını ifade ediyor. Mate 40 serisi Ekim ayı ortasında tanıtılacak olsa da Kasım ayında satışa sunulacağı konuşuluyor.

Serinin Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS Porsche Edition olmak üzere dört modelden oluşması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yeni yaptırımlar nedeniyle Huawei son amiral gemisi yonga seti HiSilicon Kirin 9000 işlemciyi Mate 40 serisinde kullanacak. Akıllı telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneğine sahip olabilir.

Huawei Mate 40 Pro'da iddialara göre, periskop lens ve ToF sensörü ile birleştirilen 50 MP'lik kamera sensörü ve 80 MP ultra geniş açı kamera sensörü yer alacak.

Sizler Huawei Mate 40 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!