Huawei Mate 40 Üretimi ABD Kısıtlamaları Nedeniyle Ertelendi

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Mate 40, ABD kısıtlamaları nedeniyle ertelendi. Huawei Mate 40, ABD kısıtlamaları dolayısıyla geç karşımıza çıkabilir. Huawei Mate 40 ne zaman tanıtılacak? Detayları bir araya getirdik.

Huawei Mate 40 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak? Mate 40 Üretimi Ertelendi!

Gizmochina tarafından aktarılan habere göre, Huawei Technologies, bazı tedarikçilere en yeni amiral gemisi akıllı telefonunun üretimini ertelemelerini söyledi. ABD'li firmalar ile ticaret yapamayan Huawei, gelen raporlara göre TSMC'den parça tedarik edemiyor. TSMC bildiğiniz üzere Kirin işlemcileri üretmekte.

Huawei'nin üretim planını bilen iki tedarik zinciri kaynağına göre, Mate 40 serisi için seri üretim programı 2 ay kadar ertelendi. Huawei'nin MediaTek ve Qualcomm'un yonga setleri üzerinde de durduğu konuşulmakta. Ancak kesin ve resmi bir bilgi bulunmamakta.

Akıllı telefonun ekim ayında tanıtılacağı söylenmekteydi ama yaşananlardan dolayı tanıtım tarihi de gecikecek gibi duruyor.

Huawei Mate 40'ın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı da yine söylenenler arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın Kirin 1000 yonga setinden güç alacağı konuşulmaktaydı.

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