Huawei Mate 40'a Güç Verecek Yeni Kirin İşlemciler IFA'da Tanıtılacak

Huawei’nin yeni üst seviye Kirin işlemcisi Eylül ayı başlarında (geçen yıl olduğu gibi) duyurmayı planladığına dair “doğrulanmamış” haberler var. Şirketin IFA’ya katılacağını duyurması, yeni Kirin işlemcilerin bu etkinlikte tanıtılacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Kirin 990, Berlin ve Pekin’de aynı anda düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı.

Huawei, IFA’da tanıtacağı resmi ürün serisini açıklamadı ancak tanıtım görseline bakılırsa akıllı telefonlar, akıllı saatler, akıllı TV’lere kadar tüm ürünlere gelecek bir donanım olacak.

Yeni Kirin İşlemciler Huawei Mate 40'a Güç Verecek

Çinli teknoloji devi, 3 Eylül için IFA açılış konuşmasını duyurdu. Büyük olasılıkla yeni Kirin üst seviye işlemcileri tanıtacak. Soru şu, Huawei Mate 40 serisini tam olarak görecek miyiz yoksa ufak bir tanıtımı mı yapılacak? Mate’ler yeni Kirin yonga setinden güç alacak telefonlar ancak beklediğimiz şekilde duyurulmayabilir. Eylül ayı ortasından itibaren TSMC’nin HiSilicon işlemci üretimi yasaklanacağından Kirin destekli son amiral gemileri olabilirler.

Huawei IFA'ya Katılıyor

Huawei, açılış konuşmasını 3 Eylül 12.00’de (GMT) yapmayı planlıyor ve Huawei’nin kusursuz yapay zeka hayatı vizyonuna odaklanacak. Şirketin kendi geliştirdiği NPU’lu Kirin bu stratejinin temeli olacak. (aynı zamanda daha küçük Kirin işlemciler, akıllı saatler için A1 gibi).

Honor da IFA'da Olacak

Kardeş marka Honor da IFA’da olacak. Honor’un sunumu ertesi gün, 4 Eylül’de olacak. Odak noktası akıllı giyilebilir cihazlar, tabletler ve bilgisayarlar olacak ancak bir veya iki telefon da göreceğiz. Konu benzer: Akıllı yaşamınızı genişletin.