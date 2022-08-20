Huawei Mate 50 Görüntüleri Sızdırıldı

Çin telefonlarına karşı her geçen gün azalırken piyasada kendine yer edinmeye çalışan şirketler, üst segment telefonlarını olabilecek en iyi şekilde çıkarmaya çalışıyor. Huawei'in uzun yıllardır devam ettirdiği Mate serisinin yeni ürünlerinden biri olması beklenen Mate 50 serisi hakkındaki gizem uzun süredir devam ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde teknoloji haberlerine düşen bir iddiaya göre Huawei Mate 50'nin görüntüleri şirket içinde çalışan bir yetkili tarafından sızdırıldı. Tanıtımdan bir ay önce yaşanan bu sızıntı, şirket içinde büyük bir infial yarattı.

Huawei Mate 50 Pro Çentik Tasarımına Geri Dönüyor!

İddiaya göre bir Huawei yetkilisi, yanlışlıkla Mate 50'ye dair görselleri paylaştı. Hızlıca kopyalanan görseller tüm internete yayıldı. İddialara göre telefon için özel tanıtım etkinliği planlayan Huawei, yaşanan bu sızıntıdan sonra eylül ayı için planlanan tanıtımı daha erkene çekmeyi düşünüyor.

Yeni seriyle birlikte bizleri Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS olmak üzere üç farklı telefon bekliyor. Sızdırılan görsellerde karşımıza telefonun ayarlar sekmesinden bir ekran görüntüsü ve telefonun ön tasarımı çıkıyor. Huawei Mate 50 Pro'nun ön tasarımında yer alan kayda değer büyüklükteki çentik ise Huawei tarafında yavaş yavaş modası geçen tasarıma bir geri dönüşü işaret ediyor.

Şimdilik kesinleşmese de önceki sızıntılardan toplanan bilgilerle birlikte Huawei Mate 50 özelliklerinin çerçevesi yavaş yavaş belli olmaya başladı. Üç farklı telefonun fiyatına göre birbirinden farklı özelliklerde olması bekleniyor. Fakat sızıntılar, bazı noktalarda üç modelin de ortak bir şekilde içerdiği özellikleri işaret ediyor.

Eylül ayında firmanın rakiplerinden Apple'ın iPhone 14'ü ile birlikte aynı anda tanıtılması beklenen cihaz, söylentilere göre 1099 dolardan satışa sunulacak.

Huawei Mate 50 Özellikleri