Huawei, Mate 50 ile Eski Şaşaalı Günlerine Dönebilir

ABD, Huawei'ye çeşitli yaptırımlar uyguladığından beri şirketin akıllı telefonları pek çok kısıtlamayla mücadele ediyor ve hatta pazarda büyük bir düşüş gördü ancak markanın akıllı telefon işini tamamen bırakmadığı ve yeni nesil amiral gemisi modeli olan Mate 50 serisinde eski yükselişini geri alacağı ön görülüyor.

ABD ihracat kurallarındaki değişiklikler nedeniyle, büyük dökümhanelerin ABD merkezli teknolojiyi kullanan en son teknolojileri, Çinli teknoloji devlerine göndermesi de yasaklandı. Bu nedenle Huawei, 5G özelliklerini kullanamıyor durumdayken de Qualcomm'un en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisini kullanmak zorunda kaldı. Yalnızca 4G ile çalışacak olan Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, Huawei'nin yaklaşmakta olan 2022 amiral gemisi Mate 50 serisine de güç sağlayacak.

Huawei Mate 50 Rezervasyonları 1 Milyonu Aştı

Marka, akıllı telefon operasyonlarında büyük bir darbe aldığından, şirket yılda yalnızca bir amiral gemisi serisi çıkarmaya odaklanmaya başlamıştı. Şu anda Huawei'nin 4 model içeren Mate 50 serisini 6 Eylül 2022'de piyasaya sürmesi bekleniyor ancak duyurudan önce marka, Çin'deki resmi web sitesinden Mate 50 serisi için ön sipariş rezervasyonları almaya başladı.

Şaşırtıcı rakamlar tam olarak burada. Mate 50 serisi için şimdiden 1 milyondan fazla kişinin kaydolduğunu görebiliyoruz. Başka bir deyişle bu, temel olarak şirketin Çin'deki kendi iç pazarında hâlâ sadık bir müşteri tabanına sahip olduğu anlamına geliyor. Tabii rezervasyon, ön siparişler gibi doğrudan satış anlamına gelmiyor ancak bu yine de markanın bölgedeki popülaritesini sergilemeye yardımcı oluyor.