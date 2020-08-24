Huawei'nin 5 Yıllık Akıllı Telefonu Güncelleme Aldı: Sürpriz Gelişme

Huawei beklenmedik bir hamle yaparak Mate 8 modellerine EMUI 8.0 güncellemesi dağıtmaya başladı. Huawei Mate 8'e EMUI 8.0 güncellemesi geldi.

Huawei Mate 8 için EMUI 8.0 Güncellemesi Çıktı

Huawei, 2015'in ikinci yarısında piyasaya sürülen bir cihaz olan Huawei Mate 8 için bir güncelleme yayınlıyor. Huawei'nin iPhone 6S, Galaxy 6 ve Galaxy Note 5 ile rekabet eden akıllı telefon modeli Mate 8, çıkışından 5 yıl sonra güncelleme aldı.

Android 6.0 Marshmallow tabanlı EMUI 4.0 ile piyasaya sürülen Huawei Mate 8, iki büyük Android güncellemesi aldı. Cihaza EMUI 8.0 güncellemesi Çin'de gönderilmeye başladı. Güncelleme sayesinde cihaza p il anormallik algılama özelliği kazandırıldı.

Ülkemizde bu güncellemenin ne zaman çıkacağı henüz bilinmezliğini korumakta ancak tahminlerimize göre süre çok uzun olmayacaktır.

Sizler Huawei'nin 5 yıllık cihazına güncelleme göndermesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!