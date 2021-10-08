Huawei Mate V, V-Pencil ile Gelecek

Huawei kısa bir süre önce Mate V olarak kodlanan yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı ve bazı yeni sızıntılara göre Huawei Mate V, V-Pencil olarak adlandırılan kendine özgü bir dokunmatik kalem ile birlikte gelecek gibi gözüküyor. Peki bu iki cihazdan neler beklemelisiniz?

Huawei Mate V, V-Pencil ile Kutudan Çıkacak

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından 'elektronik kalem, bilgisayar kalemi, dokunmatik ekran kalemi' açıklaması ile patentlenen V-Pencil, yakın dönemde Weibo üzerinde duyduğumuz bir sızıntıya paralel olarak yol alıyor. Söz konusu kalemin, ilk aşamada Mate V ile kullanılması oldukça büyük bir ihtimal gibi gözüküyor.

Bu kapsamda Mate V modelinin Galaxy Z Flip 3 benzeri dikey katlanan bir katlanabilir telefon modeli olacağını biliyoruz. Samsung tarafında Galaxy Z Fold 3 S Pen desteğine sahipken, Galaxy Z Flip 3 ne yazık ki S Pen desteğine sahip değil. Mate V ise bu form faktörüne sahip kalem destekleyen ilk katlanabilir telefon olabilir.

V-Pencil'ın kutu içeriğinde yer almaktan ziyade ayrı şekilde satılması bekleniyor. Bu arada her iki model, oldukça büyük bir ihtimalle 21 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek olan bir şirket etkinliğinde ortaya çıkacaktır. O gün geldiğinde, merak edilen detayları daha kapsamlı bir şekilde öğrenmiş olacağız.

Huawei MateBook 16 Tanıtıldı

Ekran: 16 inç, 300 nit

16 inç, 300 nit Çözünürlük: 2.520 x 1.680 piksel, 189 ppi

2.520 x 1.680 piksel, 189 ppi İşlemci: Ryzen 5 5600H / Ryzen 7 5800H

Ryzen 5 5600H / Ryzen 7 5800H Ekran Kartı: Vega GPU

Vega GPU Bellek: 16 GB DDR4 RAM

16 GB DDR4 RAM Depolama: 512 GB NVMe PCIe SSD

512 GB NVMe PCIe SSD İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Windows 10 Home Ağırlık: 1,99 kg

1,99 kg Fiyat: Ryzen 5 için 1.100 euro, Ryzen 7 için 1.200 euro

Huawei MateBook 16, 16 inç boyutunda 2.520 x 1.680 piksel çözünürlükte ekran ile kutudan çıkıyor. Yeni modelde Ryzen 5 5600H ve Ryzen 7 5800H olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği yer alıyor. Ayrıca bu işlemci 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB NVMe PCIe SSD ile destekleniyor.

Huawei tarafından yapılan açılamalara göre Ryzen 5 5600H ile gelen varyant 1.100 euro, Ryzen 7 5800H ile gelen varyant ise 1.200 euro fiyat etiketlerine sahip. Yeni modelin ülkemizdeki satış fiyatı ve çıkış tarihi ise şu aşamada belirsizliğini koruyor.