Huawei Mate V, V-Pencil ile Gelecek
Huawei Mate V, V-Pencil olarak adlandırılan kendine özgü bir dokunmatik kalem ile birlikte gelecek gibi gözüküyor. İşte merak edilen detaylar!
Huawei kısa bir süre önce Mate V olarak kodlanan yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı ve bazı yeni sızıntılara göre Huawei Mate V, V-Pencil olarak adlandırılan kendine özgü bir dokunmatik kalem ile birlikte gelecek gibi gözüküyor. Peki bu iki cihazdan neler beklemelisiniz?
Huawei Mate V, V-Pencil ile Kutudan Çıkacak
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından 'elektronik kalem, bilgisayar kalemi, dokunmatik ekran kalemi' açıklaması ile patentlenen V-Pencil, yakın dönemde Weibo üzerinde duyduğumuz bir sızıntıya paralel olarak yol alıyor. Söz konusu kalemin, ilk aşamada Mate V ile kullanılması oldukça büyük bir ihtimal gibi gözüküyor.
Bu kapsamda Mate V modelinin Galaxy Z Flip 3 benzeri dikey katlanan bir katlanabilir telefon modeli olacağını biliyoruz. Samsung tarafında Galaxy Z Fold 3 S Pen desteğine sahipken, Galaxy Z Flip 3 ne yazık ki S Pen desteğine sahip değil. Mate V ise bu form faktörüne sahip kalem destekleyen ilk katlanabilir telefon olabilir.
V-Pencil'ın kutu içeriğinde yer almaktan ziyade ayrı şekilde satılması bekleniyor. Bu arada her iki model, oldukça büyük bir ihtimalle 21 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek olan bir şirket etkinliğinde ortaya çıkacaktır. O gün geldiğinde, merak edilen detayları daha kapsamlı bir şekilde öğrenmiş olacağız.
Huawei MateBook 16 Tanıtıldı
- Ekran: 16 inç, 300 nit
- Çözünürlük: 2.520 x 1.680 piksel, 189 ppi
- İşlemci: Ryzen 5 5600H / Ryzen 7 5800H
- Ekran Kartı: Vega GPU
- Bellek: 16 GB DDR4 RAM
- Depolama: 512 GB NVMe PCIe SSD
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home
- Ağırlık: 1,99 kg
- Fiyat: Ryzen 5 için 1.100 euro, Ryzen 7 için 1.200 euro
Huawei MateBook 16, 16 inç boyutunda 2.520 x 1.680 piksel çözünürlükte ekran ile kutudan çıkıyor. Yeni modelde Ryzen 5 5600H ve Ryzen 7 5800H olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği yer alıyor. Ayrıca bu işlemci 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB NVMe PCIe SSD ile destekleniyor.
Huawei tarafından yapılan açılamalara göre Ryzen 5 5600H ile gelen varyant 1.100 euro, Ryzen 7 5800H ile gelen varyant ise 1.200 euro fiyat etiketlerine sahip. Yeni modelin ülkemizdeki satış fiyatı ve çıkış tarihi ise şu aşamada belirsizliğini koruyor.
Huawei Matebook 16 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Matebook 16 isimli dizüstü bilgisayar modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Peki, sahip olduğu tasarım ile dikkat çeken Huawei Matebook 16 özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni dizüstü bilgisayar modeli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.
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