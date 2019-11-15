Huawei Mate X 5G Satışa Çıktığı Gibi Tükendi! İşte Fiyatı

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı katlanabilir akıllı telefon modeli olan Mate X 5G, Çin'de satışa çıktı. Cihazın stokları saniyeler içerisinde tükendi.

Çin'de ilk kez satışa sunulan Huawei Mate X 5G, büyük bir rekora imza attı. Akıllı telefonun tüm stokları bir dakikadan daha kısa bir sürede tükendiği açıklandı. Çin'de 16.999 Çin Yuanı (2400 dolar) fiyat etiketi ile satışa çıkan Mate X 5G kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Huawei Mate X 5G, katlanabilen 8 inçlik OLED ekrana sahip. Akıllı telefon katlandığında 6.6 inç olmakta. Gücünü Kirin 990 yonga setinden alan Mate X 5G, 8 GB RAM'e ve 512 GB'lık dahili depolama alanına sahip. Cihazın arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 40 megapiksel f/1.8 geniş açı,16 megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, 8 megapiksel f/2.4 telefoto ve son olarak 3D derinlik sensör.

4.500 mAh bataryadan beslenen katlanabilir telefon 55 Watt'lık süper hızlı şarj teknoloji ile beraber gelmekte. Huawei geçtiğimiz haftalarda Mate X'in bataryasının 30 dakikada %85'e kadar dolduğunu açıklamıştı. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 ile kutudan çıkan Mate X 5G, Google servisleri ile gelmekte.

Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.