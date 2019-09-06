Huawei Mate X'in Çıkış Tarihi Çok Yakın Olabilir

Bugün itibariyle Güney Kore'de satışa sunulan Galaxy Fold'un ardından, Huawei de katlanabilir telefonu Mate X ile ilgili açıklamalarda bulundu. Huawei Mate X çok yakında satışa sunulabilir.

Mate X ile ilgili sorulara yanıt veren Huawei CEO'su Richard Yu, katlanabilir telefonun önümüzdeki ay içerisinde en erken tarihte satışa sunulabileceğini söyledi. 5G ile ilgili düzenlemelerin ve uygulamaları ekran boyutuna göre uyarlamanın beklenenden uzun sürdüğünü belirten CEO, önümüzdeki ay içerisinde küresel satış için hazır olabileceğini söyledi.

Yalnızca pahalı olmasından dolayı değil, seri üretiminde yaşanan zorluklardan da gecikmelerin yaşandığını belirten Yu, geçtiğimiz süreçte tanıtılan Kirin 990 işlemcisinin bu modele entegre edilebileceğini belirtti.

Şubat ayında Barselona'da gerçekleşen MWC etkinliğinde tanıtılan model, Samsung'un katlanabilir telefonuna karşı önemli bir rakip olması ile ön plana çıkıyor. Bununla birlikte Samsung ise 6 Eylül itibariyle Güney Kore'de satışları başlatmışken, küresel satış için 18 Eylül tarihini işaret etti.