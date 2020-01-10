Huawei Mate X Elimizde! 1 Sene Sonra Buluştuk #CES2020

Huawei'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı katlanabilir akıllı telefon modeli olan Mate X, dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de görücüye çıktı. CES 2020 turumuz devam ediyor. Huawei Mate X inceleme videosunda yaklaşık bir sene sonra ki buluşma anımızı sizlere aktarıyoruz. İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz cihazın teknik özelliklerine bir göz atalım.

Huawei Mate X, 8 inçlik OLED ekrana sahip. Akıllı telefon katlandığında 6.6 inç olmakta. Kirin 980 yonga setinden güç alan Mate X grafik tarafındaki gücünü ise Mali-G76 GPU'dan alıyor. 8 GB RAM'e sahip olan cihazda 512 GB dahili depolama alanı yer almakta. Huawei Mate X modelinde üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler: 40 Megapiksel ana kamera + 16 Megapiksel ultra geniş açı + 8 Megapiksel telefoto kamera. 4.500 mAh bataryadan beslenen Mate X, 55 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip.

Huawei Mate X İnceleme

Lafı daha fazla uzatmadan Mate X inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Huawei Mate X inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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