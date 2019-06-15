Huawei Mate X'in Çıkış Tarihi Ertelendi

Huawei'in şubat ayında tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu olan Mate X'in çıkış tarihi ertelendi. Kullanıcıların merakla satışa çıkmasını beklediği cihazın çıkış tarihi hakkındaki son bilgileri derledik.

Huawei Mate X Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Huawei Mate X'in çıkış tarihi hakkındaki gelen son raporlarda cihazın Eylül ayında satışa çıkacağı belirtilmekte. Bir Huawei sözcüsü yaptığı açıklamada Mate X'in 5G altyapısının zaten dağıtılmış olduğu pazarlara odaklanarak küresel bir şekilde satışa sunulacağını söyledi. Sözcü ayrıca Mate X’in kullanıma hazır olunduğundan emin olmak için kapsamlı testlerden geçtiğini söyledi.

Huawei, cihazın kutudan çıkardığı mükemmel deneyimi sunacağından emin olmak için mobil taşıyıcılar ve uygulama geliştiricileriyle birlikte çalışıyor. Sözcü, ABD hükümetinin yasağının Mate X’in kara listeye alınmadan önce duyurulduğu için Android ve Google'ın uygulama paketlerini çalıştırma yeteneğini etkilemeyeceğini açıkladı.

Çin'de faaliyet gösteren bir 3C ajansı, Mate X'i sertifikalandırdı. Çin'de yaşayan kullanıcılar telefona erişen ilk ülkeler arasında olacak. Huawei Mate X'in 2.600 dolardan satışa çıkacağı konuşulmakta. 2.600 dolar vergiler hariç 15.341 TL'ye tekabül etmekte.

Sizler Huawei Mate X hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei Mate X ülkemizde kaç TL'den satışa çıkar? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!