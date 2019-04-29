Huawei Mate X Modeli İle İlgili Belirsizlik Sürüyor

Huawei markasının en ünlü cep telefonu olan Mate X modeli hakkında henüz tam bir netlik yok. Bu net olmayan ayrıntı, modelden kaç tane üretileceği ile ilgili. Bu modelden kaç tane üretileceği konusunda çeşitli spekülasyonlar mevcut.

Huawei şirketinin en pahalı ürününün Mate X olması nedeniyle, biraz daha az üretileceğini söyleyebiliriz. Normal şartlarda her 30 saniyede bir akıllı telefon üreten Huawei, Mate X konusunda biraz daha temkinli yaklaşacak.

Huawei Mate X satışları sınırlı sayıda olacak

Katlanabilir akıllı telefon teknolojisi henüz emekleme döneminde. Bu nedenle Huawei gibi şirketler, çok hızlı davranmak istemiyor.

Samsung Galaxy Fold modelinin aceleci davranması ve bunun sonunda da imaj zedelenmesine uğraması, tüm akıllı telefon üreticileri için adeta ders oldu. Samsung Galaxy Fold bu nedenle akıllı telefon modellerinde katlanabilir teknoloji için önemli bir örnek teşkil ediyor.

Şirketin Mate X satışları ile ilgili çok fazla dedikodu ortaya çıktı. 2 hafta kadar önce Mate X modelinin yaklaşık olarak 100 bin adet üretileceği söyleniyordu. Ancak bu haberin ilerleyen dönemlerde asparagas olduğu ortaya çıktı. Huawei, bu modelden yaklaşık olarak 300 bin adet üretecek gibi görünüyor. Ancak sayı duruma göre artabilir veya azalabilir.

Bu modelin fiyatının 10.000 TL üzerinde olacağı bilindiğine göre, muhtemelen şirketin 300 bin adetten fazla üretme ihtimali pek bulunmuyor. Ancak yine de Huawei her an radikal bir karar alabilir. Sizce Mate X modelinden kaç tane üretilmesi şirket için daha doğru olur? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.