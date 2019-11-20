Huawei Mate X Onarım Fiyatı ile Cepleri Boşaltacak

Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Huawei Mate X modelinin onarım ücretleri açıklandı.

Aman Dikkat! Fiyatlar Cep Yakacak

16,999 CNY (2.420 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunulan Mate X, şirketin ilk katlanabilir telefon modeli olması ile öne çıkıyor. Oldukça yüksek bir fiyata sahip olan modele sahip olmayı düşünüyorsanız, dikkatli olmanızda fayda var. Geçtiğimiz saatlerde yeni modele ait onarım ücretleri hakkında açıklama yapan Huawei, kullanıcıları korkutacak bazı detayları paylaştı.

Ekran : Yaklaşık 1.010 dolar fiyat etiketi ile birlikte en pahalı bileşen ekran oldu. Sonuç olarak yeni bir teknolojinin kullanılmış olduğunu düşünsek de, bu paraya hangi modelleri alabileceğinizi düşününce biraz can yakıcı olduğunu söylemek mümkün.

: Yaklaşık fiyat etiketi ile birlikte en pahalı bileşen ekran oldu. Sonuç olarak yeni bir teknolojinin kullanılmış olduğunu düşünsek de, bu paraya hangi modelleri alabileceğinizi düşününce biraz can yakıcı olduğunu söylemek mümkün. Yonga Seti : 510 dolar ücret ile birlikte bir sonraki en pahalı bileşen ise yonga seti oluyor.

: ücret ile birlikte bir sonraki en pahalı bileşen ise yonga seti oluyor. Batarya : 4,500 mAh batarya kapasitesine sahip modelin bataryasını değiştirmek isterseniz, bu işlem 40 dolar kadar tutuyor.

: 4,500 mAh batarya kapasitesine sahip modelin bataryasını değiştirmek isterseniz, bu işlem kadar tutuyor. Kamera : Cihazın kamerasının yaklaşık değişim ücreti ise 100 dolar civarında.

Bu ücretlerin Huawei tarafından kullanıcılardan alınacak resmi fiyatlar olduğunu söyleyelim. Yani işçilik ve diğer maliyetler bu fiyatın içerisinde tutulacak. Bununla birlikte yeni modelin yayılması ile birlikte, maliyetler de yerel pazarlar için uyarlanmış olacak. Bu yüzden, eğer bir Mate X alırsanız, ona iyi baktığınızdan emin olun..