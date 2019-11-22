Huawei, Mate X Siparişlerine Yetişemiyor!

Huawei tarafından satışa sunulan ve şirketin ilk katlanabilir telefon modeli olan Mate X, çok büyük bir talep ile karşı karşıya.

İkinci Parti de Hemen Tükendi

Huawei tarafından geçtiğimiz hafta Çin pazarında satışa sunulan Mate X, beş dakikadan kısa bir süre içerisinde tükenmişti. Bu durumla sosyal medya kanalları üzerinden oldukça övünen şirket, bugün yeni bir başarıya imza attı. Satışın ikinci partisinde model, bir dakikadan kısa bir süre içerisinde tekrar tükendi.

Huawei Mate X 2 Nasıl Olacak?

Dışa doğru katlanabilen bir yapıya sahip olan Mate X, ön tarafta 6.6 inç ve arka tarafta 6.38 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bununla birlikte cihaz açıldığı zaman 8 inç boyutunda bir ekran kullanıcıları bekliyor. Kirin 980 işlemci ile birlikte gelen model, 5G bağlantısı desteğini sunan Balong 5000 modem ile hızlı ağ bağlantısı imkanı sunuyor.

Söylentilere göre yeni nesil Mate X ise dahili kalem ve bununla birlikte güncel nesil işlemci olan Kirin 990 ile birlikte gelecek. Şu an için başka bilgiler bulunmasa da, ilerleyen zamanlarda yeni detaylar ortaya çıkacaktır.