Huawei Mate X Zengin Kutu İçeriği ile Gelecek!

Huawei Mate X modeline ait kutu içeriği videosu sızdırıldı! Katlanabilir telefonun zengin kutu içeriği satın alanları mutlu edecek gibi gözüküyor.

Huawei Mate X Kutu İçeriği

Samsung tarafında yaşanan sorunlardan sonra üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon modelini erteleme kararı alan Huawei, yeni modelini çok yakında satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu noktada oldukça kısa bir süre kalmışken Mate X kutu içeriği sızdırıldı. YouTube üzerinde yayınlanan video kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

Bazı ufak tasarım değişiklikleri ile videoda gözüken Mate X, zengin kutu içeriğine sahip gibi gözüküyor. Nelerin değiştiği konusunda hala net bilgilerimiz olmasa da çok yakında haberimiz olacağını söyleyebiliriz.

Ekim Ayının Sonunda Raflardaki Yerini Alacak

Mart ayının başında tanıtıldıktan sonra Mayıs ayında satışa sunulması beklenen Mate X, birkaç kere ertelendi. Özellikle Samsung Galaxy Fold modelinde yaşanan kritik sorunların ardından daha ağır adımlarla ilerlemek isteyen şirket, bu noktada kendi içerisinde bazı önlemler almaya başlamıştı.

Huawei CEO'su Richard Yu geçtiğimiz süreçlerde yaptığı açıklamada modelin Ekim ayına ulaşacağına yönelik bazı sözler vermişti. Ortaya çıkan raporlar da Mate X'in seri üretimde olduğunu ve belirtilen süreç içerisinde raflarda konumlandırılacağını doğrulamakta.

Huawei Mate X kutu açılımına göz atmak isterseniz aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.