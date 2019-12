Huawei Mate X2 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei yeni katlanabilir akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalara başladı. Huawei Mate X2'nin bazı teknik özellikleri belli oldu. Gelin hep beraber Huawei Mate X2'nin sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Rodent950 kullanıcı adlı Twitter hesabı Huawei Mate X2'nin ne zaman tanıtılacağını sızdırdı. Kirin 1000 yonga setinden güç alması beklenen Huawei Mate X2'nin Samsung Galaxy Fold'a benzeyeceği söyleniyor. Huawei Mate X2'nin 5 inç ile 6,9 ​​inç arasında bir ekrana sahip olacağı konuşuyor.

Huawei Mate X modelinde 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Huawei Mate X2'nin kaç GB RAM'e ve dahili depolama alanına sahip olacağı henüz bilinmezliğini korumakta. Huawei Mate X2'nin 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kullanıcılar ile buluşacağı söyleniyor. Görünüşe göre cihaz IFA 2020'de tanıtılacak. Huawei Mate X2 hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

Mate X2 will be like galaxy Fold but it's have full sized phone screen and maybe smaller notification/ selfie screen to other side.