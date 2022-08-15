Huawei'nin Katlanabilir Telefonu Huawei Mate X3'ün Çıkış Dönemi Belli Oldu

Nisan ayında Huawei, Huawei Mate Xs 2 katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Şimdi, markanın altıncı katlanabilir telefonu Mate X3 üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Çinli bir analist, şirketin yaklaşmakta olan katlanabilir telefonuyla ilgili önemli ayrıntıları ve lansman zaman çerçevesini paylaştı.

Analiste göre Huawei, Aralık 2022'de iki cihaz piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar arasında Huawei Mate X3 katlanabilir telefon ve Freebuds 5 yarı kulak içi kulaklıklar yer alıyor.

Analist, Huawei Mate X3'ün daha düşük bir fiyat etiketi taşıyacağını iddia ediyor. Aynı zamanda hafif ve daha ince bir cihaz olacak. Düşme direncinin yanı sıra daha iyi dayanıklılık sunacak ve katlanabilir telefon yeni bir menteşe ile donatılacak.

Huawei Mate X3, Aralık 2022'de Piyasaya Sürülecek

5G desteği konusunda ise bazı kullanıcıları üzecek olsa da Mate X3 bir 4G cihazı olacak. Cihazın teknik özellikleri şimdilik netleşmiş değil ancak aynı bilgi sahibi, Haziran ayında Mate X3'lerin Mate X2 gibi içe doğru katlanır bir tasarıma sahip olmaya devam edeceğini iddia etmişti.

Huawei Mate Xs 2, dışa doğru katlanır bir tasarıma sahipken, 2200 x 2480 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 7.8 inç katlanabilir OLED ekrana sahipti. Cihaz HarmonyOS 2.0 üzerinde çalışıyor ve Snapdragon 888 4G işlemcisi tarafından destekleniyor. Ayrıca cihaz 8 GB/12 GB RAM ve 256 GB/512 GB dâhili depolama ile kullanıcılara sunulmuştu.

Huawei Mate X3 ile mevcut katlanabilir telefon pazarında rekabet edebilmesi için şirketin daha iyileştirilmiş özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkması gerekecek.