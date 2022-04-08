Huawei Mate X3 Dışa Katlanabilir Tasarımıyla Bu Ay Piyasaya Çıkıyor

Huawei, Huawei Mate X3 olarak adlandırılması muhtemel yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor.

Çin temelli, sızıntılarıyla ünlü Teme, Huawei Mate X3'ün bu ayın ikinci yarısında Çin'de piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Gelen yeni bilgiler, katlanabilir telefonun birden fazla işlemci modelinde gelebileceğini ortaya koyuyor.

Önceki raporlar, Huawei Mate X3'ün Kirin 9000 4G işlemci tarafından destekleneceğini iddia ediyordu ancak Çinli bilgi kaynağı Wangzai, Mate X3'ün Snapdragon 888 4G işlemci ile piyasaya sürüleceğini belirtti. Wangzai, Snapdragon 8 Gen 1 serisi işlemcisinin ilk olarak Mate X3 telefonunda kullanılacağı konusunda oldukça iddialı. Telefonun teknik özellikleri hakkında şimdilik resmî bir açıklama yok ancak sızıntıların en önemlisi katlanabilir cihazın, Huawei Mate X'de olduğu dışa doğru katlanabilir bir tasarımla gelebileceği yönünde. Gelen sızıntılar ayrıca Mate X3'ün Harmony OS 2.0.1 işletim sistemine sahip olacağını ve 66W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil ile donatılacağını ortaya koyuyor.

Huawei Mate X3, 120Hz Yenileme Hızına Sahip Bir Ekranla Gelecek

Mate X3'ün ayrıca 120Hz yenileme hızı destekli bir ekrana sahip olması ve geliştirilmiş bir menteşe tasarımıyla gelmesi bekleniyor. Kamera noktasında da bazı yenilikler olacağı söyleniyor. Tabii bu noktada belirtmek gerek, Mate X3 adı da henüz onaylanmadı. Dolayısıyla Huawei'nin bu ay piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir telefonunun farklı bir ada sahip olma ihtimali de var.

Son zamanlarda artan katlanabilir telefon furyasında Huawei'nin kendisini nasıl bir konumda bulacağını görünen o ki bu aydan sonra öğrenebileceğiz. Peki siz Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.