Huawei Mate Xs Çıkış Tarihi Duyuruldu

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği açıklandı. Gelin hep beraber Huawei Mate Xs'in özelliklerine ve çıkış tarihine yakından bakalım.

Huawei Mate Xs Özellikleri

8 inç büyüklüğe sahip ekran ile gelen Huawei Mate Xs gücünü Kirin 990 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM'e ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefon, 4.500 mAh bataryadan besleniyor. Huawei Mate Xs'in arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri: 40 MP +16 MP + 8 MP.

Huawei Mate Xs Çıkış Tarihi

Huawei Mate Xs'in Mart ayında yurt dışında satışa sunulacağı duyuruldu. Huawei CEO'su Huawei Mate X hakkında da açıklamalarda bulundu. CEO Yu Chengdong, Mate X'lerin Şubat 2020'de piyasaya sürüleceğini ve daha iyi bir işlemci, iyileştirilmiş ekran ve yükseltilmiş menteşe mekanizmasıyla geleceğini belirtti.

Huawei Mate Xs'in fiyatının ne olacağı şu an için bilinmezliğini korumakta. Huawei Mate Xs hakkındaki detayların Mart ayında gelmesini tahmin etmekteyiz.