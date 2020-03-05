Huawei Mate Xs, Saniyeler İçinde Tükendi!

Huawei’nin ikinci katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs, Çin’de satışa sunuldu. İlk gününde saniyeler içerisinde tükendi.

Huawei, ilk katlanabilir telefonu Mate X’i geçtiğimiz yılın sonuna doğru piyasaya sürmüş, Çin pazarıyla sınırlı olsa da harika bir satış gerçekleştirmişti. Bir ay içerisinde 100.000 adet satılmıştı. Şubat ayı sonlarına doğru tanıtılan ikinci model Mate Xs, bugün Çin pazarında satışa çıktı. Mate Xs satışı sadece birkaç saniye sürdü. Çinli şirket kaç adet satıldığını paylaşmadı ancak fiyat değişikliği olmadığından (2400 dolar civarında) aynı satış adedinin tutturulduğunu tahmin ediyoruz.

Kirin 990 5G işlemci, geliştirilmiş soğutma mekanizmasıyla birlikte güçlendirilmiş manteşe ile donatılan Huawei Mate Xs, arkada dörtlü kamera, 8GB RAM, 512GB depolama, 55W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh batarya ile geliyor. Mate Xs, Çin dışında da satışa sunulacak ancak Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’in 14.499 TL’den satışa çıkarıldığını düşündüğümüzde Mate Xs Türkiye’de ulaşılabilir olmayacaktır. Yurt dışında iki telefonun da ön sipariş stoklarının hızlı eridiğini belirtelim.