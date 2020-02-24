Huawei Mate Xs Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei gerçekleştirdiği çevrim içi etkinlik sırasında yeni katlanabilir telefon modelini tanıttı. İşte Huawei Mate Xs özellikleri ve fiyatı!

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Huawei Mate Xs Özellikleri

Huawei Mate Xs'in ekranına baktığımızda üçlü kullanım modu görüyoruz. Ekran tamamen açık olduğu durumda 8 inç boyuta sahipken katlandığı durumda önde 6.6 inç ve arkada 6.38 inç olmak üzere iki kullanım alanı meydana geliyor.

Kirin 990 5G işlemciden gücünü alan modelin işlemcisi yüzde 23 ve grafik işlemcisi yüzde 39 daha güçlü. Bu işlemci 8 GB RAM ve 512 GB depolama ile destekleniyor. Bu teknik özelliklerin varyasyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Pek çok kişinin merak ettiği konu ise kamera teknolojisi olarak öne çıkıyor. Yeni modelde 40 MP ana kamera ve ona eşlik eden 8 MP telefoto, 16 MP ultra geniş açılı sensör ve ToF sensörü yer almakta. Buna ek olarak OIS ve AIS teknolojileri de cihazda yer alıyor.

Mate Xs, 4,500 mAh kapasitesinde bataryaya sahip ve bu bataryada 55W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 30 dakika içerisinde şarj olabilen bu bataryanın Mate X modeline göre yüzde 21 daha uzun batarya ömrü sunduğu da belirtilmekte.

Huawei Mate Xs Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Mate Xs Android 10 tabanlı EMUI 10 ile kutudan çıkıyor. 8 GB RAM ve 512 GB için belirlenen yurt dışı satış fiyatı ise 2,499 euro olarak açıklandı. Yeni modelin ne zaman satışa sunulacağı ve ülkemize gelip gelmeyeceği ise şu aşamada belirsizliğini koruyor.