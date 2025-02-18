Huawei'in 3 Kez Katlanabilir Telefonu ve Akıllarda Malum Soru: 133.000₺ İstemeye Utanmıyor Musunuz?

Huawei'in ilk üç kez katlanabilir telefonu olan Mate XT, 3.499 euro (yaklaşık 3.660 dolar) fiyat etiketiyle duyuruldu.

Evet, bu fiyatlar aşırı uçuk. Türk Lirası'na çevirdiğimizde neredeyse 133 bin TL yapıyor. Şirket bu telefonu Çin dışındaki pazarlara sürerken aklında bir düşünce vardı: Uluslararası arenada güç kazanmak.

Ancak bu kadar pahalı bir cihazın Google servislerinden yoksun olması, bu hedefin biraz uzakta olduğunu gösteriyor. Özellikle de fiyatı. Peki Google servislerinin olmaması dışındaki diğer özellikleri bu yüksek fiyat etiketini haklı çıkarıyor mu? Gelin beraber inceleyelim.

Huawei Mate XT: Üç Kez Katlanabilen Telefon

Mate XT çift menteşeli tasarımı sayesinde; içeriği tek, çift veya üç ekran şeklinde görüntülemeyi mümkün kılıyor. Bu tasarımı sayesinde Galaxy Fold Z gibi modellerle kıyaslanamaz. Diğer dikey ve yatay katlanabilir telefonlar arasında farkıyla öne çıkıyor.

Analistlere göre, Mate XT geniş kitlelere hitap eden bir cihaz değil. IDC'nin veri ve analiz başkan yardımcısı Francisco Jeronimo, cihazın statü göstergesi olarak görülmesi muhtemel olduğunu belirtiyor. Yani kısacası bu telefonla gezenler "Ben zenginim," mesajı vermekten öteye geçemeyecek.

Zira bu telefonun geniş kitleye hitap etmesini sağlayacak uygulamalara ABD'deki yasak sebebiyle erişimi yok. Huawei, ABD'nin 2019'dan beri uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel pazar payını neredeyse tamamen kaybetti. Şirketin Android işletim sistemine ve gelişmiş çiplere erişimi kısıtlandı, bu da uluslararası satışlarını büyük ölçüde düşürdü.

Premium Müşteri Kazanması Zor

Huawei, Mate XT ile küresel pazarda ne kadar başarılı olacağını test edecek. Ancak yüksek fiyatı, sınırlı uygulama desteği ve Google servislerinin eksikliği nedeniyle cihazın yaygın olarak benimsenmesi zor görünüyor.

Peki bu Google servis eksikliği nasıl mı yansıyor? Huawei marka telefonların hiçbiri Netflix, Google Play Store ve Google Gemini AI gibi popüler hizmetleri destekleyemiyor.

Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz netleşmedi. Huawei'nin küresel pazarda güçlü bir dönüş yapıp yapamayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz ama 133 bin TL'yi sadece görünüş için verecek olan insan sayısı çok az desek yanlış olmaz.