Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition Tanıtıldı, İşte Özellikler ve Fiyatlar

Huawei, bugünkü etkinlikte MateBook X ultrabook ile birlikte yeni Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition’ı tanıttı. En yeni Ryzen 4000 serisi işlemcilerle donatılmakla kalmıyor, aynı zamanda ilk kez bir ultrabook üzerinde AMD’nin standart baskın işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz. Verimlilik performansının büyük ölçüde iyileştirildiğini söylemek mümkün. Ryzen 4000 serisi işlemcili yeni Huawei MateBook 13/14 özellikleri ve fiyatları haberimizde.

Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition Özellikleri

AMD Ryzen standart baskın işlemcisi Ryzen 4000 H serisi oluyor. TDP güç tüketimi 35-45W’a ulaşabiliyor. Bu, U düşük güç serisinin 15W performansından daha güçlü. Bilgisayar bu sefer 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı Ryzen 7 4800H modeliyle geliyor. Baz frekans 2.9GHz, 4.2GHz’e kadar çıkabiliyor ve tam çekirdek hızlanma frekansı 4.1GHz. İşlemci ayrıca Vega 7 GPU’ya sahip. Termal tasarım güç tüketimi 45W. Standart baskın işlemcinin kullanılmasıyla Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition’ın performansı ultrabook sürümüne kıyasla büyük ölçüde iyileşmiş oldu. 1GB PPT dosyasını açmak yalnızca 2.5 saniye sürüyor, toplu işlerde LR ile 7.5GB kapasiteli 300 görseli değiştirmek yalnızca 2.6 saniye sürüyor. 3.4 milyon satırlık kodun derlenmesi yalnızca 4 dakika 10 saniye sürüyor. Matebook 13/14 Ryzen Edition’un ısı yayma sistemi de geliştirilmiş. İncelik yüzde 40 artmış, kanat sayısı yüzde 49 artmış ve ısı yayma verimi büyük ölçüde iyileştirilmiş. Bu tür değişiklikler 8 çekirdekli standart baskın işlemcinin 40W performans üretmeye devam etmesini sağlıyor. MateBook X gibi 65W hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Adaptörü birden fazla cihaz için hızlı şarj veya süper hızlı şarj etmek için kullanmak mümkün.

Huawei MateBook 13/14, tam 2K dokunmatik ekrana sahip. İlki yüzde 88, ikincisi yüzde 90 ekran gövde oranına sahip. Yüksek ekran gövde oranı, geniş ve sürükleyici bir görüntü sağlayacaktır. Yeni dizüstü bilgisayar, yüzde 100 sRGB renk gamını destekliyor, görüntü de canlı. Gözleri korumaya yardımcı olan Rheinland düşük mavi ışık sertifikasını da almış. Gövde tasarımı açısından, parlak ve ince bir metal gövde kullanıyor. 13 inç olan 1.3kg ağırlığında 14.9mm inceliğinde, 14 inç olan 1.49kg ağırlığında 15.9mm inceliğinde. Güç tuşunda parmak izi okuyucu taşıyan bilgisayarın uzay grisi, parlak ay gümüş rengi ve kiraz pembesi olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition Fiyatı

Huawei MateBook 13 fiyatı:

Ryzen 5 4600H + 16GB RAM + 512GB SSD - 665 dolar

Ryzen 7 4800H + 16GB RAM + 512GB SSD - 737 dolar

Ryzen 7 4800H + 16GB RAM + 512GB SSD (dokunmatik ekran) - 780 dolar

Huawei MateBook 14 fiyatı: