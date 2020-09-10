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Huawei MateBook 14 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei düzenlediği etkinlikte yeni cihazlarını tanıttı. Gelin hep beraber MateBook 14 özellikleri ve fiyatına yakından bakalım.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Huawei yeni dizüstü bilgisayar modelini kullanıcıların beğenisine sundu. İşte Huawei MateBook 14 özellikleri ve fiyatı.

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Huawei MateBook 14 Özellikleri

Huawei, Mobil Üretkenlik 3.0 çağında, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarların referans noktası olan Huawei MateBook 14'ü tanıttı. Oldukça taşınabilir bir tasarıma ve güçlü performansa sahip olan Huawei MateBook 14, AMD Ryzen 4000 H Serisi işlemciyi, yoğun iş yükleri altında bile üstün termal performans sunan Huawei Shark Fin Fanlarıyla birleştiriyor.

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Performansın yanı sıra, 2K Huawei FullView Ekrana sahip ve tüketicilerin mobilken üretken kalmalarına yardımcı olmak için Çoklu Ekran İş Birliği dahil akıllı özellikleri de destekliyor.

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Huawei MateBook 14 Fiyatı

MateBook 14'ün başlangıç fiyatı 849 euro olarak açıklandı. Hemen aşağıda yer alan görselden detaylara bakabilirsiniz.

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