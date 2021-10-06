Huawei Matebook 16 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Matebook 16 isimli dizüstü bilgisayar modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Peki, sahip olduğu tasarım ile dikkat çeken Huawei Matebook 16 özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni dizüstü bilgisayar modeli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Huawei Matebook 16 Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

İşlemci: Ryzen 5 5600H / Ryzen 7 5800H

İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Ekran: 16 inç, 300 nit

Çözünürlük: 2520 x 1680 piksel, 189 ppi

Ekran Kartı: Vega GPU

RAM: 16 GB DDR4

Depolama Alanı: 512 GB NVMe PCIe SSD

Bluetooth: 5.1

Ağırlık: 1,99 kg

Fiyat: Ryzen 5 sürümü 1.100 euro, Ryzen 7 sürümü 1.200 euro

Huawei Matebook 16 olarak isimlendirilen yeni dizüstü bilgisayar modeli duyuruldu. Yeni bilgisayar modeli sahip olduğu teknik özellikler ve şık tasarım ile ön plana çıkıyor. Matebook 16 modelinin işlemci tarafında Ryzen 5 5600H ve Ryzen 7 5800H olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor.

Vega GPU'ya sahip olan bilgisayarda 16 GB RAM DDR4 ve 512 GB NVMe PCIe SSD depolama alanı bulunuyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken modeli 16 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bilgisayarın ekranı 2520 x 1680 piksel çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunuyor.

Çin merkezli Huawei şirketinin yeni oyun bilgisayar modeli Windows 10 ile birlikte geliyor fakat Microsoft, Windows 10'dan Windows 11'e ücretsiz yükseltme seçeneği sundu. Dolayısıyla kullanıcılar Windows 11'e yükseltme yapabilecek.

Dizüstü bilgisayarının her iki sürümünde de 2 adet USB-C, 2 adet USB 3.2 Gen 1, bir adet HDMI ve bir adet 3,5 mm kulaklık ve mikrofon portu yer alıyor. Arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip olan cihazda parmak izi okuyucusu bulunuyor. Parmak izi okuyucusu güç butonuna entegre edilmiş.

Bilgisayarda iki adet hoparlör ve iki adet mikrofon mevcut. Cihazın kamerası 720p çözünürlüğüne sahip. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan Matebook 16 isimli dizüstü bilgisayarının Ryzen 5 sürümü 1.100 euro, Ryzen 7 sürümü ise 1.200 euro fiyat etiketine sahip.