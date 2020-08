Huawei, "Çalışanlara Özel" MateBook B Serisi Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı

Huawei, yeni dizüstü bilgisayarlar dahil bir dizi yeni ürünü tanıttı. MateBook X serisi, en yeni Ryzen 4000 serisi işlemcilerle yenilenen MateBook 13 ve MateBook 14 serisinin yanında kurumsal kullanıcıları hedefleyen MateBook B serisi tanıtıldı. İş dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook B serisinin özellikleri ve fiyatları haberimizde.

Çinli teknoloji devi tanıtım etkinliğinde B serisi üç dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. MateBook B5-420, MateBook B3-510 ve MateBook B3-410, etkinlikte tanıtılan modeller arasındaydı.

Huawei MateBook B5-420 Özellikleri

MateBook B5-420, derin uzay grisi renk düzeninde metalik bir tasarımla geliyor. Yalnızca 1.53kg ağırlığında ve 15.9mm inceliğinde. Hem güç tuşu hem de parmak izi okuyucu olarak kullanılan tuşa sahip olan bilgisayarda 1 megapiksel gizli kamera bulunuyor. Dizüstü bilgisayarda çift hoparlör ve dört mikrofonlu arkadan aydınlatmalı klavye mevcut. Yüzde 90 ekran gövde oranı, 2K çözünürlük, yüzde 70.8 NTSC renk gamı, yüzde 100 sRGB, 1000:1 kontrast oranı, 300 nit maksimum parlaklık sunan 14 inç IPS ekrana sahip. Intel’in 10. nesil işlemcileri i5-10210U / i7-10510U ile donatılan bilgisayar, ayrı NVIDIA MX350 ekran kartına sahip. Bellek tarafında, 8GB/16GB DDR3 RAM seçeneği bulunurken, depolamada 512GB PCIe NVMe SSD’ye sahip oluyorsunuz. Dizüstü 56Whr lityum polimer bataryadan güç alıyor. 5V/1.5A şarjı destekleyen 1 adet USB-A 3.0 ve 1 adet USB-A 2.0 portu, 1 adet USB-C port, DP port, 3.5mm kulaklık girşi ve HDMI portuna yer verilmiş.

Huawei MateBook B3-510 ve MateBook B3-410 Özellikleri

MateBook B3-510 ve MateBook B3-410, her iki model de aynı metalik tasarıma sahip; ekran ve gövde boyutları ile birbirlerinden ayrılıyorlar. İlki 1.53kg ağırlığında 15.3mm gövdede 15.6 inç ekrana sahipken, ikincisi 180 derece hareketi destekleyen ve sadece 1.38kg ağırlığında 14 inç ekrana sahip. Her iki dizüstü bilgisayar da yüzde 45 NTSC, 800:1 kontrast oranı, 250 nit maksimum parlaklık sunan FHD çözünürlüklü ekrana sahip ve Rheiland Düşük Mavi Işık sertifikası da sunuyor. Dizüstü bilgisayarlar B5-420’ye benzer şekilde 1 megapiksel gizli kamera, çift kamera ve çift mikrofon ile parmak izi okuyucu/güç tuşu sunuyor. Her iki dizüstü bilgisayar da Intel’in UHD 620 dahili ekran kartı, Intel’in i5-10210U veya i7-10510U işlemcileri ile geliyor. Bellek için, dizüstü bilgisayarlar 8GB DDR4 RAM ve 256GB veya 512GB PCIe NVMe SSD depolama ile geliyor. İlki 56Whr pil kapasitesine sahipken, ikincisi 42Whr pil kapasitesine sahip. Her iki model de 65W USB-C şarj cihazıyla şarj oluyor ve benzer portlara sahip.

Huawei MateBook B Serisi Fiyatlar ve Çıkış Tarihi

Üç dizüstü bilgisayar da şu anda Huawei VMall üzerinde satışta. Fiyatlar şöyle:

Huawei MateBook B5-420 fiyatı

i5/8GB/512GB - 1013 dolar

i5/8GB/512GB/MX350 - 1114 dolar

i7/16GB/512GB - 1259 dolar

Huawei MateBook B3-510 fiyatı

i5/8GB/256GB - 796 dolar

i7/8GB/256GB - 970 dolar

Huawei MateBook B3-410 fiyatı