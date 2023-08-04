HUAWEI MateBook D14 2023, Türkiye'de Satışa Sunuldu

HUAWEI, MateBook D14 2023'ü Türkiye pazarında piyasaya sürdü ve şirket, bu yeni MateBook ile akıllı ve hafif bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunuyor.

MateBook D14, FullView ekran, güçlü performans ve Çoklu Ekran İşbirliği desteği ile oyundan iş ve eğitime kadar çeşitli ihtiyaçları karşılıyor.

HUAWEI MateBook D14 Kullanıcılara Neler Vaat Ediyor?

Yeni HUAWEI Share özellikleri, MateBook ve akıllı telefonlar arasında sürükle ve bırak özellikleriyle kolay iletişim sağlayarak bağlanabilirliği artırıyor. MateBook D14 2023, bağlantı aralığını ve indirme hızlarını %43'e kadar artıran Metaline anten teknolojisine de sahip.

90 ekran-gövde oranı ve parlama önleyici IPS paneli ile MateBook D14, gerçekçi ve sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. 12. Nesil Intel Core i5-1240P işlemciden güç alan ve HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 soğutma sistemi ile donatılmış olan dizüstü bilgisayar, dengeli ve verimli bir performans sunuyor.

Dizüstü bilgisayar, güvenli oturum açma için bir parmak izi okuyucusu ve göz yorgunluğunu azaltmak ve görsel sağlığı korumak için TÜV Rheinland sertifikalı ekrana sahip.

HUAWEI MateBook D14 2023, Türkiye Fiyatı

HUAWEI MateBook D14 2023, HUAWEI Online Store'da 3.000 TL değerinde sepet ve kupon indirimi ve ücretsiz MateBook Kılıfı ile 21.999 TL'ye satışa sunuluyor. Ayrıca müşteriler vade farksız 3 taksit seçeneğini de tercih edebilirler.