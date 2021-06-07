Huawei MateBook D15 i3 Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei MateBook D15 i3 Türkiye'de satışa sunuldu. Şık tasarımı ile dikkat çeken bilgisayarın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ve yenilenen donanımı ile öne çıkan cihaza dair detaylar haberimizde.

Huawei MateBook D15 i3 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 15,6 inç, IPS, 250 nit

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

RAM: 8 GB DDR4

İşlemci: Intel Core i3-10110U

Ağırlık: 1,53 kilogram

Batarya: 42 Wh

Fiyat: 5.499 TL

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yenilenen MateBook D15'i Türkiye'de satışa sundu. FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla ön plana çıkan bilgisayar, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik sunuyor.

Oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılayan MateBook D15 i3, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle birlikte akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Huawei MateBook D15 i3'ün bağlantı tarafında 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C, 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakı yer alıyor. Çinli teknoloji devi, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımına entegre etti. 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlarındaki dizüstü bilgisayar, yüzde 87 ekran gövde oranına sahip.

16:9 IPS paneli ile dikkat çeken bilgisayarın ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 250 nit parlaklık sunuyor. Gücünü Intel Core i3-10110U işlemcisinden alan laptop, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümüne sahip. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği arttırılıyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip olan MateBook D15 i3'te SSD ve SSD + HDD seçenekleri mevcut. 42 Wh bataryaya sahip olan laptopta 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p çözünürlüğünde video izlenebildiği belirtiliyor. 65W USB-C şarj cihazı ile birlikte gelen cihaz, 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj olabiliyor. Bilgisayar ayrıca ısı dengesini korumak için ısı miktarı belirli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduruyor.

Klavyede gizlenmiş bir gömme kamera yer alıyor. Kullanıcılar kamerayı kullanmak istedikleri zaman bir tuşa basmaları yeterli. Kameranın yeniden gizlenmesi için aynı tuşa basılması gerekiyor. Böylece olası güvenlik ihlallerinin önüne geçiliyor. Cihazın sağ üst kısmında ayrıca bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Parmak izi sayesinde güvenliği üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

MateBook D15 i3, Huawei Online Mağaza üzerinden 5.499 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Söz konusu bilgisayarı satın alan kullanıcılar ayrıca 499 TL değerindeki HUAWEI Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ile 399 TL değerindeki HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse’un da sahibi oluyor.