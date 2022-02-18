Huawei MateBook D15 R5 Türkiye’de Satışa Sunuldu!

Teknoloji devi Huawei, FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ve yenilenen donanımı ile öne çıkan ultra hafif Huawei MateBook D15 R5’i Türkiye’de satışa sundu. Yenilenen performansı ve donanımıyla daha da güçlenen MateBook D15 R5, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılaması için üretildi. İşte detaylar!

Yenilenen Huawei MateBook D15 R5 Türkiye’de

MateBook D15 R5, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

MateBook D15 R5 ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakını da barındırıyor.

Huawei, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıtmış. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D15 R5, yüzde 87'lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16:9 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

MD Ryzen 5 5500U işlemciden gücünü alan Huawei MateBook D15, Huawei Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D15 R5, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. 512 GB SSD ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için yeterli kapasiteyi sağlıyor.

MateBook D15 R5, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 42 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. Cihaz, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilen 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

MateBook D15 R5'in güç düğmesi diğer tüm HUAWEI dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Ayrıca klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı İstediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabilir. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar kamerayı kapatmak yeterli. Kötü niyetli bir kişi bilgisayara sızsa bile fiziksel olarak gizlenmiş kameradan hiçbir görüntü alamaz.

TÜV Rheinland sertifikalı ekran, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor. Yenilenen MateBook D15 R5, AF30 Mouse, Swift Sırt Çantası ve AX3 Dual Core router hediyeleri dahil olarak 10.999 TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve taksit imkanıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

Kullancılar, Huawei Online Mağaza'dan bu ürüne özel 1000 TL'lik kupon fırsatı da yakalayabilirler. MateBook D15 R5 ile birlikte MateView GT 34 inç veya MatePad 11'den birini satın alanlara ayrıca sepette yüzde 10 indirim uygulanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.