Huawei MateBook X Pro (2020) Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei geçtiğimiz dakikalarda MateBook X Pro (2020) ile karşımıza çıktı. Peki yeni model neler sunuyor, ne zaman ve hangi fiyat etiketi ile satışa sunulacak? İşte detaylar.

MateBook X Pro (2020) Teknik Detaylar

MateBook X Pro (2020) 13.9 inç boyutunda LTPS ekrana sahip. Yaklaşık yüzde 91 oranındaki ekran / çerçeve oranı ile birlikte gayet iddialı bir duruşa sahip olan modelin iki farklı varyasyonu bulunuyor.

Bu varyasyonlardan ilki Intel Core i5 - 10210U ile gelirken bir diğeri ise Intel Core i7 - 10510U ile birlikte kutudan çıkıyor. Grafik işlemci tarafında ise her iki varyasonda da Nvidia GeForce MX250 yer alıyor. Tüketiciler yine istekleri doğrultusunda 8 GB / 16 GB LPDDR3 RAM tercihi yapabilecek ve yine isteğe bağlı olarak 512 GB / 1 TB NVMe PCIe SSD kullanıcılara sunulacak.

Tüm bunlar sırasında 56 Wh kapasitesindeki bataryadan destek alan cihazın 13 saate kadar oynatma iddiası ile geldiğini de belirtmek gerek.

MateBook X Pro (2020) Kutu İçeriği

MateBook X Pro (2020) aldığınızda kutudan çıkanlar şu şekilde:

Huawei MateBook X Pro (2020)

65W USB-C Adaptör

USB-C Kablo

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Garanti Belgesi

MateBook X Pro (2020) Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yeni modelin tam olarak ne zaman satışa sunulacağı açıklanmamış olsa da yakın bir zamanda karşılaşmayı bekleyebiliriz. Buna ek olarak ülkemizde de satışa sunulması mümkün.

MateBook X Pro (2020) için duyurulan başlangıç paketi 1,499 euro olarak açıklandı. Bu fiyat, yaptığınız tercih ve seçtiğiniz varyasyona bağlı olarak artış gösterebilir. Modelin ülkemizdeki olası satış fiyatı ise şu aşamada belli değil.