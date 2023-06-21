HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI Online Mağazası’nda Satışta: İşte Dudak Uçuklatan Fiyatı!

%92,5 ekran-gövde oranına ve 14,2 inç HUAWEI True Color FullView ekrana sahip yeni nesil dizüstü bilgisayar HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI Online Store'da satışa sunuldu.

90Hz yenileme hızı, 10 noktalı çoklu dokunma desteği ve canlı renkleri ile oldukça başarılı bir görüntüleme deneyimi sunan dizüstü bilgisayar, hem ofis görevleri hem de ötesi için güçlü performans sunmak üzere tasarlanmış durumda.

HUAWEI MateBook X Pro, geniş bir ekran alanı ve inç başına 264 piksel ile 3120x2080 piksele kadar yüksek çözünürlük sunan çarpıcı bir HUAWEI Gerçek Renkli FullView ekrana sahip. P3 renk gamını ve 1,07 milyar rengi destekleyen ekran, doğru ve canlı renk üretimi sağlıyor. Ekran ayrıca 90Hz'e kadar yenileme hızını, TÜV Rheinland Pro Seviye Renk Doğruluğu sertifikasını ve VESA DisplayHDR 400 sertifikasını destekleyerek doğru ton değişiklikleriyle pürüzsüz bir görsel deneyim sağlıyor.

HUAWEI MateBook X Pro, 49.999 TL Fiyat Etiketiyle Satışta

Performans noktasında, hafif ve ince HUAWEI MateBook X Pro etkileyici yetenekler sunuyor. Daha zorlu görevler için CPU termal tasarım gücünü (TDP) 30W'a yükselterek Performans Modu devreye girebiliyor.

16 GB LPDDR4x bellek ve 1 TB'a kadar NVMe PCIe SSD ile donatılan dizüstü bilgisayar, yüksek okuma ve yazma hızları sağlıyor. Cihaz, entegre Intel Xe Iris grafiklere sahip 13. Nesil Intel Core i7-1360P işlemciye sahip ve önceki nesle kıyasla %117'ye varan performans artışı sunuyor.

HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI Online Store'dan 49.999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilir durumda. Müşteriler ayrıca çevrimiçi mağazada indirim ve taksit seçeneklerinden de yararlanabilirler.