Huawei MateBook X Pro Türkiye'de! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei geçtiğimiz aylarda düzenlediği çevrim içi etkinlikle birlikte Huawei MateBook X Pro modelini kullanıcılarla buluşturmuştu. Şirketin yeni nesil amiral gemisi dizüstü bilgisayarı geçtiğimiz saatlerde ülkemizde satışa sunuldu. İşte Huawei MateBook X Pro teknik özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen tüm detaylar!

Huawei MateBook X Pro Teknik Özellikleri

MateBook X Pro (2020) 13.9 inç boyutunda LTPS ekrana sahip. Yaklaşık yüzde 91 oranındaki ekran / çerçeve oranı ile birlikte gayet iddialı bir tasarıma sahip olan modelin iki farklı varyasyonu bulunuyor.

Bu varyasyonlardan ilki Intel Core i5 - 10210U ile gelirken bir diğeri ise Intel Core i7 - 10510U ile birlikte kutudan çıkıyor. Grafik işlemci tarafında ise her iki varyasonda da Nvidia GeForce MX250 yer alıyor. Tüketiciler yine istekleri doğrultusunda 8 GB / 16 GB LPDDR3 RAM tercih edebiliyor ve yine isteğe bağlı olarak 512 GB / 1 TB NVMe PCIe SSD kullanıcılara sunuluyor. Tüm bunlar sırasında 56 Wh kapasitesindeki bataryadan destek alan cihazın 13 saate kadar oynatma iddiası ile geldiğini de belirtmek gerek.

Huawei MateBook X Pro kutu içeriği ise şu şekilde:

Huawei MateBook X Pro (2020)

Huawei 65W USB-C Şarj Adaptörü

USB-C Kablo

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Garanti Belgesi

Huawei MateBook X Pro Fiyatı

Huawei MateBook X Pro'nun ülkemizde satışa sunulan yalnızca bir varyantı bulunuyor. Bu varyantta Intel Core i7 - 10510U işlemci, 16 GB LPDDR3 2133 MHz RAM ve 1 TB NVMe PCIe SSD yer alıyor. Huawei'nin kendi internet sitesi üzerinden satın alabileceğiniz bu modelin tavsiye edilen resmi satış fiyatı ise 14,999 TL olarak açıklanmış durumda.

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