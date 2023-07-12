HUAWEI'nin Yeni Etkileyici Tableti MatePad 11.5 Piyasaya Sürüldü: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
HUAWEI'nin en yeni ve etkileyici tableti MatePad 11.5, nihayet Türkiye'de piyasaya sürüldü. İşte tabletin etkileyici özellikleri ve fiyatı!
HUAWEI'nin en yeni tableti MatePad 11.5, HUAWEI Türkiye Online Mağazası'nda ön satışa sunuldu. Genç profesyonellere ve üniversite öğrencilerine hitap etmek üzere tasarlanan tablet, PC düzeyinde bir dizi uygulama ve hizmet sunan gelişmiş donanım ve yazılıma sahip.
HUAWEI MatePad 11.5 Kullanıcılara Neler Sunuyor?
MatePad 11.5, 120Hz ekran yenileme hızıyla akıcı görseller sunarken, yıldız ışığı kum tasarımı ve kozmik yıldız halkalı kamerası estetik çekiciliğine katkıda bulunuyor. Simetrik tasarımı, etkileyici %86 ekran-gövde oranı ve yüksek yenileme hızıyla tablet, performansı en üst düzeye çıkarıyor ve sürükleyici bir deneyim sunuyor.
Mobil üretkenliği hedefleyen tablet, toplantılar sırasında profesyonel not alma için özel olarak tasarlanmış HUAWEI Notes uygulaması ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. Kullanışlı not alma şablonları ve kişiselleştirilmiş kapaklar içeren uygulama, HUAWEI M-Pencil kalem ile uyumlu çalışıyor ve kullanıcıların hareket hâlindeyken üretken kalmalarını sağlıyor.
MatePad 11.5, üretkenlik açısından mobil cihazlar ve PC'ler arasındaki boşluğu dolduruyor. Bilgisayar düzeyindeki yetenekleri, kullanıcıların büyük miktarda veriyi işlemesini ve birden fazla pencere ve verimli fare etkileşimleri sunarak kolaylıkla çoklu görev yapmasını sağlıyor.
Ses ve görsel deneyim açısından MatePad 11.5, 120Hz FullView ekranı, 2.5K çözünürlüğü, P3 renk gamı ve renk yönetimi özellikleriyle oldukça etkileyici. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Flicker-Free sertifikalı olan ekran, göz yorgunluğunu en aza indirecek şekilde tasarlanmış durumda.
HUAWEI MatePad 11.5 Türkiye Fiyatı
MatePad 11.5 şu anda indirimli 7.999 TL fiyatla ön satışa sunuluyor ve müşteriler 4.697 TL değerindeki M-Pencil, klavye ve mouse hediyelerinin yanı sıra 300 TL sepet indirimi kazanıyor. Ayrıca kampanya süresince tableti satın alanlar 749 TL ek ücret karşılığında FreeBuds SE'ye de sahip olabilecekler.
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