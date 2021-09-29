Masaüstü ve Mobil Deneyim Huawei MatePad 11'de Birleşiyor!

HarmonyOS 2 tabanlı Huawei MatePad 11, PC ve akıllı telefon arasındaki duvarları tamamen yıkıyor. akıllı telefon-tablet Çoklu Ekran İş Birliği, Huawei'nin dağıtılmış teknolojisinden yararlanarak akıllı telefonlar ve tabletler arasındaki engelleri sistem düzeyinde tamamen ortadan kaldırdığı için iki cihaz arasında iş birliği ve veri aktarımı sağlıyor.

Huawei MatePad 11'in Çoklu Ekran İş Birliği nedir?

Ayna modunda, dizüstü bilgisayar arayüzü tablete kopyalanarak her iki cihazda da tam olarak aynı içeriği gösteriyor. Ardından, doğrudan tablete yazmak veya çizmek için HUAWEI M-Pencil kullanılabiliyor ve yazılar anında dizüstü bilgisayarda gösteriliyor. Örneğin bir dizüstü bilgisayarda tasarım yaparken, çalışmanızı tablete yansıtmak ve doğrudan tablet üzerinden çizim yapmak için bu özellik kullanılabilir. Bu durumda HUAWEI MatePad 11, dijital bir çizim tableti gibi davranıyor.

Başka bir örnek ise etrafta projektör olmadığında ancak bir belge sunmanız gerektiğinde, PC ekranını tablete yansıtmak için Ayna modunu kullanılabilir. Böylece sunum yapılan kişiler tablete bakarken bilgisayar üzerinden çalışmaya devam edilebilir.

Genişletme modu, adından da anlaşılacağı gibi, tabletin PC için harici bir ekran olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu mod kullanıcıya içeriği görüntülemek ve karşılaştırmak için daha geniş bir alan sağlayarak verimliliği büyük ölçüde artırıyor. Birçok kullanıcı, üretkenliği artırmak için masasına fazladan bir monitör eklemeyi tercih ediyor.

(Huawei MatePad 11 İnceleme videomuzu izlediniz mi?)

İş Birliği modu, Windows ve HarmonyOS 2 arasındaki engelleri ilk kez ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar seçilen metni, resimleri ve dosyaları iki cihaz arasında sürükleyip bırakmak için dizüstü bilgisayar faresini kullanabilir. Bu arada, tabletten alınan mesajlara ve e-postalara yanıt vermek için dizüstü bilgisayar klavyesini kullanabilirler.

Daha önce tablet-akıllı telefon Çoklu Ekran İş Birliğinde, mobil uygulama tablette orijinal boyutunda gösteriliyordu. Artık Çoklu Ekran İş Birliği kapsamındaki Huawei MatePad 11 ile mobil uygulamalar tablet ekran boyutuna uyarlanabilir ve büyük ekranlı bir cihazın avantajlarından tam olarak yararlanarak tam ekran olarak görüntülenebilir duruma geldi.

Haber okumaktan bilgileri taramaya kadar bu özellik kullanıcılara daha rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Akıllı telefondaki e-postaları ve mesajları yanıtlamak için tablet klavyesi de kullanılabiliyor.

Qualcomm Snapdragon 865 8 çekirdek işlemciye sahip Huawei MatePad 11, Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışa sunuldu. Sadece tablet olarak 4.299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4.499 TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunuldu.