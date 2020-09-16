Huawei MatePad 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei 5G teknolojisini destekleyen yeni tablet modelini tanıttı. İşte Huawei MatePad 5G özellikleri ve fiyatı.

Huawei MatePad 5G Özellikleri

2.000 x 1.200 piksel çözünürlüklü 10.4 inç IPS LCD panele sahip olan MatePad 5G, gücünü Kirin 820 yonga setinden alıyor. Bu yonga setine ARM Mali-G57MP6 GPU eşlik ediyor. Cihazda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Huawei MatePad 5G'nin arka tarafında bir adet 8MP'lik sensör yer almakta. Ön tarafta da yine 8MP'Lik sensör mevcut. 7.250 mAh bataryadan beslenen MatePad 5G, 22.5 Watt hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Cihazın tam şarjının 2.5 saat sürdüğü 30 dakikada ise %30 doluluğa ulaştığı açıklandı.

Huawei MatePad 5G Fiyatı

Huawei MatePad 5G Çin'de yaklaşık 473 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı.

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