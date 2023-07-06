Huawei Yeni Tabletleri Huawei MatePad Air ve MatePad 11.5'i Tanıttı!

Huawei, kısa bir süre önce farklı tüketici segmentlerini hedefleyen en yeni tabletleri Huawei MatePad Air ve MatePad 11.5'i tanıttı.

Huawei MatePad Air

Huawei MatePad Air, orta düzey iş profesyonelleri için tasarlanmış hafif bir amiral gemisi tablet olarak karşımıza çıkıyor. Sadece 6,4 mm kalınlığında ve 508 g ağırlığındaki ince ve minimalist tasarımıyla, önceki MatePad ürünlerinin ikonik endüstriyel tasarımlarını miras alıyor.

Tablet, 2800 x 1840 piksel çözünürlüğe ve 3:2 üretkenlik ekranına sahip 11,5 inç HUAWEI FullView ekranla donatılmış durumda. Çarpıcı 144 Hz yenileme hızına sahip olan ekran, akıcı görüntüleme ve canlı renkler sağlıyor. Huawei MatePad Air, HarmonyOS 3.1 üzerinde çalışıyor ve cihazlar arası sorunsuz bir iş birliği deneyimi sunuyor.

Huawei MatePad 11.5

Öte yandan Huawei, genç profesyonelleri ve öğrencileri hedefleyen Huawei MatePad 11.5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tablet 11,5 inç yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana, çıkarılabilir bir klavyeye ve HarmonyOS 3.1'e sahip.

Tamamen metal yekpare gövdesiyle şık bir tasarıma sahip olan tablet, geniş bir ekran alanı ve düşük mavi ışıkla net bir görüntüleme deneyimi için optimize edilmiş sinyaller sunuyor. Uzun ömürlü bir pil sunan ve hızlı şarjı destekleyen tablet, akıllı ofis yetenekleri için taşınabilir ve uygun fiyatlı bir seçenek hâline geliyor.

Huawei MatePad Air ve MatePad 11.5 Fiyatı

Her iki tablet de üretkenliği artırmak ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sağlamak için bir dizi özellik ve işlevsellikle birlikte geliyor. Huawei MatePad Air şu anda özel bir indirim ve ücretsiz kulaklıkla 12.999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe sunulurken, Huawei MatePad 11.5 yakında piyasaya sürülecek.

Huawei'nin MatePad serisi tabletleri hakkında daha fazla bilgi için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.