Huawei MatePad Pro Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei'nin yeni tablet modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Huawei MatePad Pro'nun ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Gelin hep beraber Huawei MatePad Pro'nun sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Huawei MatePad Pro hakkında daha önce gelen sızıntılarda cihazın iki farklı varyasyona sahip olacağı söyleniyordu. 2560 x 1440 ekran çözünürlüğüne sahip olması beklenen MatePad Pro, gücünü Kirin 990 yonga setinden alabilir. 8 GB RAM ile gelmesine kesin gözüyle bakılan tabletin beyaz, siyah, yeşil ve turuncu olmak üzere toplamda dört farklı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor.

40 Watt'lık şarj desteği ile kutudan çıkması beklenen MatePad Pro'nun delikli kamera sensörüne sahip olacağı konuşulmakta. Huawei CEO'su Richard Yu Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden paylaşımda bulundu. CEO Richard Yu yaptığı açıklamada şirketin 25 Kasım'da Çin'in Şangay kentinde bir etkinlik düzenleyeceğini söyledi. Düzenlenecek olan etkinlikte yeni Mate serisi ürünlerin tanıtılacağı duyuruldu.

Yabancı basına göre MatePad Pro, 25 Kasım'da düzenlenecek olan etkinlikte duyurulacak. Huawei, Mate serisi yeni akıllı telefon modellerini de bu etkinlikte tanıtılabilir.