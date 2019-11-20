Huawei MatePad Pro Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni tablet modeli olan MatePad Pro hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. MatePad Pro'nun Geekbench skoru ortaya çıktı.

Huawei MatePad Pro, Geekbench'de MRX-AL09 model numarasıyla ortaya çıktı. Tek çekirdekli testte 3.808, çok çekirdekli testte ise 11.832 puan alan cihaz büyük ihtimal ile 5G teknolojisini destekliyor.

Geekbench'de ortaya çıkan bilgiye göre, MatePad Pro 8 çekirdekli Kirin 990 yonga setinden gücünü alacak. Geekbench'de ayrıca cihazın 6 GB RAM'e sahip olduğu ve Android 10 işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkacağı görülmekte.

MatePad Pro'nun 2560 x 1440 ekran çözünürlüğüne sahip olacağı konuşuluyor. Cihazın Mate 30 serisinde olduğu gibi 40 Watt'lık Huawei SuperCharge teknolojisi ile geleceği yine sızıntılar arasında yer almakta. MatePad Pro'nun beyaz, yeşil, turuncu ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğinin olacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Huawei CEO'su Richard Yu Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da yeni Mate serisi cihazların ne zaman tanıtılacağını açıklamıştı.

Huawei MatePad Pro'nun 25 Kasım'da Çin'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Huawei MatePad Pro hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.