Huawei MatePad Pro, iPad Pro'ya Meydan Okuyacak!

Huawei son zamanlarda bazı tablet sızıntıları ile sık sık gündeme geliyor. Görünüşe göre şirket MatePad Pro olarak isimlendirilecek olan tablet modeli ile birlikte Apple iPad Pro için doğrudan bir rakip olmayı hedefliyor.

Huawei MatePad Pro Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan render, sol üst köşede delikli kamera bulunan bir ekran gösteriyor. Bir tablet için oldukça ince çerçeveler, klavye aksesuarı ve tablete manyetik olarak bağlanan bir kalem. Sanırım son iki madde sizlere de tanıdık gelmiştir.

Söz konusu modelin iki arka kamera, ekran içi parmak izi sensörü ve USB-C bağlantısına da sahip olması bekleniyor. Güvenilir sızıntıları ile tanınan evleaks yeni cihazın Huawei MatePad Pro ve MediaPad M7 olarak adlandırılacağını duyurdu.

Tasarım, kalem, klavye desteği ve isimlendirmeye bakılınca Huawei bu tablet ile iPad Pro modeline rakip olmayı planlıyor gibi gözüküyor. Henüz pek çok özelliği gizliliğini korusa da eğer iPad Pro ile yarış içerisinde olacaksa güçlü bileşenlere sahip olmalı.

Bu noktada Kirin 990 işlemci ve onu destekleyen 8 GB RAM ile 256 GB depolama kapasitesi ve büyük batarya gibi detayları bekleyebiliriz.